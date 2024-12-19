Британія готує для України пакет на 286 млн доларів. Хілі висловився про відправку військ

Новий оборонний пакет

Зазначається, що до додаткового оборонного пакета від Лондона для України мають увійти:

обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси та протимінні безпілотні літальні апарати. Це - на суму 92 мільйони фунтів стерлінгів (близько 116 млн дол),

на обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання-"приманку" та системи електронної боротьби з дронами - на 68 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 85,6 млн дол),

на забезпечення підтримки та запчастин для систем, раніше поставлених в Україну - на 26 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 33 млн дол),

на забезпечення понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ - на 39 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 49 млн дол).

ЗС Британії можуть бути направлені в Україну для навчальної місії

Крім того, Хілі висловився щодо відправки британських військ в Україну для допомоги в навчанні солдатів ЗСУ.

Він сказав журналістам газети The Times, що потрібно "працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців".

На думку Хілі, Британії необхідно "зробити навчання краще відповідним для того, що потрібно українцям".

На уточнююче запитання, чи означає це поширення навчання українських новобранців у Великій Британії на саму Україну, Хілі відповів, що Лондон "шукатиме, де зможе, щоб відповісти на те, чого хочуть українці".

Колишній міністр оборони Британії Грант Шеппс минулого року висловив підтримку такого кроку в інтерв'ю Sunday Telegraph.

Натомість наразі Хілі вважається першим представником чинного британського уряду, який висунув таку ж пропозицію.

Також глава Міноборони Британії вважає, що Україна має вступати в потенційні переговори з РФ "з позиції сили, а не слабкості".

Він додав, що Україні потрібно продовжувати нарощувати свою здатність боротися та стримувати російську агресію.

Оголошуючи про додатковий пакет допомоги для України Хілі зазначив, що через майже 3 роки після того, як російський диктатор Володимир Путін "розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення, глибина його прорахунків - очевидна як ніколи, оскільки хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом".

"Але вони не можуть діяти поодинці, тому Велика Британія посилюватиме наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", - наголосив глава Міноборони Британії.

Він також сказав LBC у четвер, що нині - "критичний період" для України.

"Росіяни чинять тиск на Україну на лінії фронту, але сам Путін демонструє ознаки слабкості, закликаючи північнокорейські війська для підсилення власної армії, відмовляючись від Асада (сирійський диктатор Башар аль-Асад, - ред.) та не змігши захистити власні позиції в Сирії", - сказав Хілі.

У Вестмінстері в середу вдень законопроект про фінансову допомогу Україні був схвалений Палатою громад без жодного заперечення. Він дозволяє британському уряду надавати кредити та іншу фінансову допомогу українській стороні.

Питання щодо відправки західних військових в Україну

Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі неодноразово заявляли, що НАТО не збирається відправляти війська до України. Між тим офіційний Київ ніколи таких заявок і не робив.

Крім того, президент Володимир Зеленський навесні заявив про те, що введення західних військ в Україну є самостійним рішенням кожного члена НАТО. Глава держави зазначив, що поки це все на словах - й українській стороні ще нічого не запропонували.

Разом з тим, за даними американських ЗМІ в публікації ще від травня цього року, союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть - для навчання українських сил.

Натомість ще з лютого 2024 року тривають дискусії серед лідерів західних країн навколо ініциативи французького президента Еммануеля Макрона стосовно можливості відправки військ в Україну. Консенсусу щодо даної ідеї досі немає.

Крім того, у травні Франція повідомила, що готова направити до України військових інструкторів. Як заявив Макрон, Париж хоче створити коаліцію для навчання ЗСУ на їх території.

Наразі у Євросоюзі стали активно обговорювати питання щодо гіпотетичної відправки миротворців в Україну - в контексті можливого розміщення в районі лінії зіткнення для гарантування безпеки у разі перемовин між Києвом і Москвою, та "заморожування" російсько-української війни.

Нещодавно агентство Reuters дізналося ймовірну кількість таких європейських миротворчих військ, які начебто у перспективі можуть бути введені в Україну.