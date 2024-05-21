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Зеленський про введення військ НАТО в Україну: "не бачу цього, окрім як на словах"

Вівторок 21 травня 2024 20:52
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Зеленський про введення військ НАТО в Україну: "не бачу цього, окрім як на словах" Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Введення західних військ в Україну є самостійним рішенням кожного члена НАТО, але поки це все на словах, нам ще нічого не запропонували.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Президент назвав рішення про введення військ в Україну самостійним для кожної держави, зокрема і членів НАТО.

"Безсумнівно, як країна, що перебуває у стані війни, ми позитивно вітали б будь-яку допомогу і підтримали б таке рішення", - сказав президент.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україні ще ніхто нічого не запропонував.

"Перші сигнали надійшли через ЗМІ. Вони приїхали з Франції, від Еммануеля Макрона. Ми поговорили з ним про те, що він має на увазі. У двох речах є логіка, яку я виразно зрозумів. Це і навчання на території України, просто прискорення процесу, без необхідності відправляти свою бригаду кудись іще, в ту чи іншу країну, а потім вона повертається. І тут теж потрібен час на адаптацію в умовах війни", - сказав Зеленський.

Україна виступає за введення військ НАТО

Президент наголосив, що навчання в Україні відбуватиметься швидше, також відбуватиметься будівництво ремонтних центрів техніки.

"Але за цим стоїть безліч медійних слів. Поки що ця ідея нікуди не поділася. Я не бачу цього, окрім як на словах. Але, тим не менш, як можна бути проти цього? Ми тільки за", - додав президент.

Водночас він підкреслив, що поки що не зовсім розуміє, наскільки це відповідає дійсності, і чи правда це, і чи можливо це. Він подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за сміливість, але наголосив, що потрібно зрозуміти, на що він дійсно готовий піти, що може бути і чим це може нам допомогти.

Розмова про введення військ НАТО в Україну

Цього року Макрон став публічно обговорювати можливість відправки військ в Україну, але при цьому до якоїсь конкретики він не дійшов.

Нещодавно The New York Times писало, що союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил.

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