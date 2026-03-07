Британія готує авіаносець Prince of Wales до можливої відправки на Близький Схід, - Sky News
Велика Британія готує свій авіаносець HMS Prince of Wales до можливого розгортання на Близькому Сході. Причому країна скорочує термін підготовки до відправки вдвічі - 5 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Прискорення термінів готовності... означає, що це гігантське судно зможе швидше реагувати в разі ухвалення рішення про мобілізацію", - пише видання.
За словами джерела, екіпажі теж були попереджені про розгортання у зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.
При цьому Sky News уточнює, що цей крок не означає, що військовий корабель, який носить на собі винищувачі F-35 і потребує супроводу безлічі інших суден і підводного човна, буде спрямований для посилення оборони Британії в Перській затоці і навколо Кіпру.
Але це означає, що прем'єр-міністр Кір Стармер матиме більше можливостей для його більш швидкого переміщення, якщо це буде визнано за необхідне.
Резюмуючи видання додало, що авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.
Операція проти Ірану і посилення флоту
Нагадаємо, що вже трохи більше тижня, починаючи з 28 лютого, Ізраїль спільно зі США завдають ударів по Ірану, щоб обмежити ядерні амбіції країни і знищити ракетний арсенал.
При цьому, як відомо, ударами було ліквідовано всю верхівку Ірану (владу). Президент США Дональд Трамп через кілька днів заявив, що хоче повної зміни керівництва в Ірані, і в нього на роль глави є вже кандидати.
Також він сказав, що ніякої угоди з Тегераном чекати не варто. За його словами, він розглядає безумовну капітуляцію Ірану, що означає повне позбавлення можливості країни вести бойові дії. Тобто, щоб це не була лише формальність на документі.
Ба більше, Дональд Трамп анонсував, що в ніч на 8 березня Іран зазнає дуже серйозного удару з боку США та Ізраїлю.
На тлі цього Fox News повідомили, що США планують відправити до берегів Ірану третю авіаносну групу на чолі з атомним авіаносцем "Джорд Буш", що зараз перебуває біля берегів Сполучених Штатів.
Говорячи про Британію, за цей тиждень з гаком Іран уже щонайменше двічі атакував британські військові бази на Кіпрі. Ба більше, загроза атак призвела до того, що Кіпр скасовує зустрічі в рамках ЄС, які були заплановані на березень.