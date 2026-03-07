Британія готує авіаносець Prince of Wales до можливої відправки на Близький Схід, - Sky News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Прискорення термінів готовності... означає, що це гігантське судно зможе швидше реагувати в разі ухвалення рішення про мобілізацію", - пише видання.

За словами джерела, екіпажі теж були попереджені про розгортання у зв'язку з операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

При цьому Sky News уточнює, що цей крок не означає, що військовий корабель, який носить на собі винищувачі F-35 і потребує супроводу безлічі інших суден і підводного човна, буде спрямований для посилення оборони Британії в Перській затоці і навколо Кіпру.

Але це означає, що прем'єр-міністр Кір Стармер матиме більше можливостей для його більш швидкого переміщення, якщо це буде визнано за необхідне.

Резюмуючи видання додало, що авіаносець HMS Prince of Wales базується в Портсмуті.

Операція проти Ірану і посилення флоту

Нагадаємо, що вже трохи більше тижня, починаючи з 28 лютого, Ізраїль спільно зі США завдають ударів по Ірану, щоб обмежити ядерні амбіції країни і знищити ракетний арсенал.

При цьому, як відомо, ударами було ліквідовано всю верхівку Ірану (владу). Президент США Дональд Трамп через кілька днів заявив, що хоче повної зміни керівництва в Ірані, і в нього на роль глави є вже кандидати.

Також він сказав, що ніякої угоди з Тегераном чекати не варто. За його словами, він розглядає безумовну капітуляцію Ірану, що означає повне позбавлення можливості країни вести бойові дії. Тобто, щоб це не була лише формальність на документі.