Британія готова відправити війська в Україну заради припинення вогню

"Ми готові ввести британські війська на територію України", - підкреслив він.

Гілі відкинув думку про те, що Велика Британія нібито обмежується роллю "спостерігача".

"Ні, роль Великої Британії полягає в тому, щоб підтримувати Україну на полі бою і в переговорах, а також готуватися, як ми робили дотепер, очолюючи тридцять інших країн у військовому плануванні припинення вогню і забезпеченні миру через те, що ми називаємо Коаліцією охочих", - сказав міністр.

Понад 200 військових планувальників коаліції розробляли детальні сценарії дій на випадок припинення вогню.

Гілі додав, що уряд Великої Британії готовий посилити економічні санкції проти Росії, якщо на зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін покаже, що налаштований не серйозно.