Британия готова отправить войска в Украину ради прекращения огня

"Мы готовы ввести британские войска на территорию Украины", - подчеркнул он.

Хили отверг мнение о том, что Великобритания якобы ограничивается ролью "наблюдателя".

"Нет, роль Великобритании заключается в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, а также готовиться, как мы делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня и обеспечении мира через то, что мы называем Коалицией желающих", — сказал министр.

Более 200 военных планировщиков коалиции разрабатывали детальные сценарии действий на случай прекращения огня.

Хили добавил, что правительство Великобритании готово усилить экономические санкции против России, если на встрече на Аляске Путин покажет, что настроен не серьезно.