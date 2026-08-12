Британія готова відновити зв'язок з Кремлем, але є нюанс

Велика Британія прагне відновити прямий діалог з військовим керівництвом Росії, щоб уникнути інцидентів, які можуть перерости у пряме бойове зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Чому Лондон раптом заговорив про діалог

Ідея відновити зв'язок з російськими військовими виникла в Лондоні не на порожньому місці. У червні в Ла-Манші стався інцидент: російський фрегат "Адмірал Григорович" відкрив вогонь, коли занадто близько підійшла британська яхта.

Саме після цього серед британських чиновників і дипломатів заговорили про ризики - мовляв, без прямого каналу зв'язку будь-яке подібне непорозуміння у відкритому морі теоретично може перерости у щось значно серйозніше, ніж локальний інцидент.

Представниця британського уряду підтвердила виданню The Times, що Лондон дійсно зацікавлений відновити військові канали зв'язку з Москвою. За її словами, посольство в російській столиці саме для того й потрібне, щоб мати змогу напряму й чітко доносити позицію Британії до Кремля - це допомагає і захищати власні інтереси, і тримати ситуацію під контролем, не допускаючи ескалації.

Скільки років сторони мовчали

Пряма лінія зв'язку між військовими двох країн не працює вже майже чотири роки. Востаннє на найвищому рівні спілкувалися начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і його тодішній британський візаві адмірал Тоні Радакін - це було ще у вересні 2022-го.

А контакт між очільниками оборонних відомств стався й того пізніше - у жовтні того ж року, коли Сергій Шойгу зателефонував британському міністру Бену Воллесу, стурбований можливими провокаціями Києва з "брудною бомбою". Після цього діалог остаточно згас, а у 2024-му відносини лише погіршилися: Британія вислала російського військового аташе, і Москва відповіла тим самим.