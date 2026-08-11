Посол Британії відреагував на заяву Залужного про вступ України в НАТО
Британія хотіла б, щоб Україна приєдналася до НАТО, хоча у блоці з цього питання консенсусу немає. Також в це не вірить посол України в Британії Валерій Залужний.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.
Що сказав Залужний про НАТО
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний нещодавно розкритикував альянс. За його словами, він уже 12 років чує про майбутнє членство України в НАТО, але, на його переконання, цього так і не станеться.
Залужний також заявив, що Україні це і не потрібно, оскільки стандарти НАТО застаріли, а самим країнам альянсу знадобиться чимало часу, щоб хоча б наблизитися до нинішнього рівня Росії.
Позиція Британії щодо вступу України
Кромптон наголосив, що НАТО залишається важливим партнером для Києва, хоча питання членства має довгу історію.
"Я вважаю, що НАТО є важливим партнером України. Питання про можливість вступу України до НАТО має довгу історію. Позиція Великої Британії полягає в тому, що ми хотіли б, щоб Україна приєдналася, але в рамках НАТО як блоку з цього приводу немає консенсусу. Тож, на мою думку, на ваше запитання можна відповісти двома аспектами", - зазначив дипломат.
Головна умова - надійні гарантії безпеки
Перший аспект, на думку посла, стосується уроків переговорного процесу.
"Я вважаю, що під час переговорного процесу минулого року всі визнали: щоб мирна угода була стійкою, українці мають вірити, що на них більше не нападуть. І ми маємо уроки Мінська - не допустити, щоб окупація Криму переросла в чергове повномасштабне вторгнення", - сказав Кромптон.
За його словами, саме тому ключем є надійні західні гарантії безпеки, а найкраще про це висловився генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України та виступу у Верховній Раді.
Фото: посол Британії Ніл Кромптон про ЗСУ (інфографіка РБК-Україна)
"Я вважаю, що першим елементом будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України та оборонна промисловість, які протягом тривалого часу отримують фінансову підтримку від Європи та інших країн", - додав посол.
Дипломат вважає це само собою зрозумілим, адже Україна має найбільші та найдосвідченіші збройні сили в Європі, а політична підтримка з боку Європи є очевидною.
"Другий аспект, про який він говорив, - це присутність європейських військ на землі та літаків у повітрі. Ці обговорення тривають у рамках коаліції рішучих, а потім Рютте згадав про підтримку з боку США. Наразі переговори не ведуться, але всім буде зрозуміло, що гарантії безпеки мають бути частиною цього процесу", - зазначив Кромптон.
Що Кромптон думає про самого Залужного
Другий аспект відповіді посла стосувався безпосередньо позиції Залужного як дипломата.
"Існує питання щодо відносин України з НАТО, і, на мою думку, цікавим є те, що сказав посол Залужний. Він - колишній професійний військовий, а зараз - професійний дипломат. Раніше, коли ми вперше налагодили партнерство між НАТО та Україною, Україна прагнула переймати стандарти НАТО та забезпечити взаємосумісність. Гадаю, зараз усі в НАТО усвідомлюють, що ми можемо багато чого навчитися від України", - сказав Кромптон.
"Сподіваюся, що природним розвитком подій стане зміцнення цих партнерських відносин на військовому рівні, а також - як ми бачимо - між різними компаніями, які хочуть перейняти ваш бойовий досвід, а також те, як ваші інженери й, власне, ваші війська навчилися впроваджувати інновації та адаптуватися в такі короткі терміни, яких ми не бачили в останні роки", - підсумував дипломат.
Також посол Кромптон заявив, що реальні темпи просування російських військ на сході України виявилися повільнішими за швидкість равлика.
За його словами, окупанти зазнають величезних втрат - лише в липні загинули або отримали поранення 42 700 російських військових.
Нагадаємо, дипломат також пояснював, що допоможе Україні змусити Росію сісти за стіл переговорів.
На його переконання, ключову роль відіграє стратегічне терпіння та нарощування виробництва дронів - цього року Україна планує виготовити 10 мільйонів безпілотників.