Посол Британії відреагував на заяву Залужного про вступ України в НАТО

Британія хотіла б, щоб Україна приєдналася до НАТО, хоча у блоці з цього питання консенсусу немає. Також в це не вірить посол України в Британії Валерій Залужний.

Що сказав Залужний про НАТО

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний нещодавно розкритикував альянс. За його словами, він уже 12 років чує про майбутнє членство України в НАТО, але, на його переконання, цього так і не станеться.

Залужний також заявив, що Україні це і не потрібно, оскільки стандарти НАТО застаріли, а самим країнам альянсу знадобиться чимало часу, щоб хоча б наблизитися до нинішнього рівня Росії.

Позиція Британії щодо вступу України

Кромптон наголосив, що НАТО залишається важливим партнером для Києва, хоча питання членства має довгу історію.

"Я вважаю, що НАТО є важливим партнером України. Питання про можливість вступу України до НАТО має довгу історію. Позиція Великої Британії полягає в тому, що ми хотіли б, щоб Україна приєдналася, але в рамках НАТО як блоку з цього приводу немає консенсусу. Тож, на мою думку, на ваше запитання можна відповісти двома аспектами", - зазначив дипломат.

Головна умова - надійні гарантії безпеки

Перший аспект, на думку посла, стосується уроків переговорного процесу.

"Я вважаю, що під час переговорного процесу минулого року всі визнали: щоб мирна угода була стійкою, українці мають вірити, що на них більше не нападуть. І ми маємо уроки Мінська - не допустити, щоб окупація Криму переросла в чергове повномасштабне вторгнення", - сказав Кромптон.

За його словами, саме тому ключем є надійні західні гарантії безпеки, а найкраще про це висловився генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України та виступу у Верховній Раді.

Фото: посол Британії Ніл Кромптон про ЗСУ (інфографіка РБК-Україна)

"Я вважаю, що першим елементом будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України та оборонна промисловість, які протягом тривалого часу отримують фінансову підтримку від Європи та інших країн", - додав посол.

Дипломат вважає це само собою зрозумілим, адже Україна має найбільші та найдосвідченіші збройні сили в Європі, а політична підтримка з боку Європи є очевидною.

"Другий аспект, про який він говорив, - це присутність європейських військ на землі та літаків у повітрі. Ці обговорення тривають у рамках коаліції рішучих, а потім Рютте згадав про підтримку з боку США. Наразі переговори не ведуться, але всім буде зрозуміло, що гарантії безпеки мають бути частиною цього процесу", - зазначив Кромптон.

Що Кромптон думає про самого Залужного

Другий аспект відповіді посла стосувався безпосередньо позиції Залужного як дипломата.

"Існує питання щодо відносин України з НАТО, і, на мою думку, цікавим є те, що сказав посол Залужний. Він - колишній професійний військовий, а зараз - професійний дипломат. Раніше, коли ми вперше налагодили партнерство між НАТО та Україною, Україна прагнула переймати стандарти НАТО та забезпечити взаємосумісність. Гадаю, зараз усі в НАТО усвідомлюють, що ми можемо багато чого навчитися від України", - сказав Кромптон.

"Сподіваюся, що природним розвитком подій стане зміцнення цих партнерських відносин на військовому рівні, а також - як ми бачимо - між різними компаніями, які хочуть перейняти ваш бойовий досвід, а також те, як ваші інженери й, власне, ваші війська навчилися впроваджувати інновації та адаптуватися в такі короткі терміни, яких ми не бачили в останні роки", - підсумував дипломат.

Також посол Кромптон заявив, що реальні темпи просування російських військ на сході України виявилися повільнішими за швидкість равлика.