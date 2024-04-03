Британія готова просувати найамбітніше рішення G7 щодо заморожених активів РФ, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України .

Також міністри скоординували кроки для прискорення рішень третіх країн щодо надання Україні додаткових систем ППО, включно із системами Patriot.

"Україна очікує значного прогресу в питанні конфіскації заморожених російських активів цього року і розраховує, що партнери знайдуть необхідну політичну волю", - заявив міністр.

Нагадаємо, лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України.

"Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказала Фон дер Ляєн.

Тим часом у Брюсселі виявили ще 5 млрд євро прибутку від російських активів.

Низка країн, зокрема Польща, Естонія та Латвія, виступили за те, щоб заморожені активи РФ використати не лише на відбудову України, а і її оборону.

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