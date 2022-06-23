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Британия готова помочь разминировать побережье Украины, - Джонсон

Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Великобритания готова предоставить помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерновых по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью британского премьера Бориса Джонсона для Reuters.

По его словам, вопросы разблокировки "зернового коридора" решаются на международном уровне.

"Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать", - отметил Джонсон.

При этом он отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно. Кроме того, он положительно ответил на вопрос о помощи в разминирование.

"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - добавил Джонсон.

Отметим, операция по разминированию Черного моря может стать самой крупной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов. Предполагается, что работы займут несколько месяцев.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Украина через несколько месяцев должна перейти в контрнаступление, и пообещал военную помощь Британии.

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ВеликобританияБорис ДжонсонВойна России против Украины