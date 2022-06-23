Британія готова допомогти розмінувати узбережжя України, - Джонсон

Великобританія готова надати допомогу в розмінуванні узбережжя України для безпечного експорту зернових Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю британського прем'єра Бориса Джонсона для Reuters.
За його словами, питання розблокування "зернового коридору" вирішуються на міжнародному рівні.
"Належить виконати велику роботу. Ми працюємо з турками та іншими європейськими друзями і союзниками, щоб подивитися, що ми можемо зробити", - зазначив Джонсон.
При цьому він зазначив, що Лондон розглядає можливість надати суверенні гарантії для страхування суден, які будуть вивозити українське зерно. Крім того, він позитивно відповів на питання про допомогу в розмінування.
"Так, я не хочу вдаватися в технічні або військові подробиці, але ви можете згадати, що ми вже зробили, поставивши озброєння для захисту українців. І ми говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу", - додав Джонсон.
Зазначимо, операція з розмінування Чорного моря може стати найбільшою спробою з часів ірано-іракської війни 1980-х років. Передбачається, що роботи займуть кілька місяців.
Нагадаємо, раніше Джонсон заявив, що Україна через кілька місяців повинна перейти в контрнаступ, і пообіцяв військову допомогу Британії.
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