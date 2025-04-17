Британія готова підтримати передачу ракет Taurus Україні, але є умова - ЗМІ

За словами джерел видання в уряді, Британія готова підтримати рішення німецького уряду про надання Україні крилатих ракет Taurus. Ця позиція може стати додатковим сигналом підтримки Лондоном новообраного канцлера Фрідріха Мерца, який вступить на посаду на початку травня.

"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, включно з Німеччиною, над тим, щоб надати Україні все необхідне для захисту її суверенної території", - зазначив у коментарі виданню один із британських посадовців, дотичних до формування зовнішньої політики.

Раніше цього тижня Мерц, який очолює партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), висловив готовність надати Україні далекобійні ракети Taurus, але за умови узгодженого рішення з Францією та Великою Британією.

"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, і американці це також роблять... Це має бути узгоджене рішення. І якщо його буде досягнуто, Німеччина має долучитися", - сказав майбутній глава уряду.

Дискусії та суперечки

Тим часом, як повідомив депутат ХДС Родеріх Кізеветтер, питання передачі Taurus поки залишається предметом суперечок у майбутній коаліції з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

"Я не бачу тут згоди, особливо з огляду на той факт, що партії досі не узгодили ключові питання безпекової політики у коаліційній угоді", - сказав він.

За словами Кізеветтера, відмова уряду Шольца передати ракети Taurus лише підбадьорила Москву.

"Зволікання з передачею цієї далекобійної системи було серйозною помилкою, яка послабила європейську безпеку та призвела до нових жертв в Україні", - зазначив депутат.

Він закликав нового канцлера ухвалити рішення про передачу озброєння без ультиматумів чи попередніх умов.

"Taurus залишається надзвичайно ефективним засобом знищення російських командних пунктів та логістики. Це дає змогу запобігати майбутнім атакам. Важливо, щоб канцлер Мерц ухвалив рішення негайно", - сказав Кізеветтер.