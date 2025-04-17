Британия готова поддержать передачу ракет Taurus Украине, но есть условие - СМИ

По словам источников издания в правительстве, Британия готова поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Эта позиция может стать дополнительным сигналом поддержки Лондоном новоизбранного канцлера Фридриха Мерца, который вступит в должность в начале мая.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, над тем, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее суверенной территории", - отметил в комментарии изданию один из британских чиновников, имеющих отношение к формированию внешней политики.

Ранее на этой неделе Мерц, который возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС), выразил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, но при условии согласованного решения с Францией и Великобританией.

"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы это также делают... Это должно быть согласованное решение. И если оно будет достигнуто, Германия должна присоединиться", - сказал будущий глава правительства.

Дискуссии и споры

Тем временем, как сообщил депутат ХДС Родерих Кизеветтер, вопрос передачи Taurus пока остается предметом споров в будущей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

"Я не вижу здесь согласия, особенно учитывая тот факт, что партии до сих пор не согласовали ключевые вопросы политики безопасности в коалиционном соглашении", - сказал он.

По словам Кизеветтера, отказ правительства Шольца передать ракеты Taurus только подбодрил Москву.

"Промедление с передачей этой дальнобойной системы было серьезной ошибкой, которая ослабила европейскую безопасность и привела к новым жертвам в Украине", - отметил депутат.

Он призвал нового канцлера принять решение о передаче вооружения без ультиматумов или предварительных условий.

"Taurus остается чрезвычайно эффективным средством уничтожения российских командных пунктов и логистики. Это позволяет предотвращать будущие атаки. Важно, чтобы канцлер Мерц принял решение немедленно", - сказал Кизеветтер.