RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Британия готова поддержать передачу ракет Taurus Украине, но есть условие - СМИ

Фото: ракета Taurus на истребителе (mbda-deutschland.de)
Автор: Валерий Савицкий

Правительство Великобритании поддержит передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Окончательное решение - за Германией, где все еще продолжаются дискуссии на эту тему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По словам источников издания в правительстве, Британия готова поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Эта позиция может стать дополнительным сигналом поддержки Лондоном новоизбранного канцлера Фридриха Мерца, который вступит в должность в начале мая.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, над тем, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее суверенной территории", - отметил в комментарии изданию один из британских чиновников, имеющих отношение к формированию внешней политики.

Ранее на этой неделе Мерц, который возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС), выразил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, но при условии согласованного решения с Францией и Великобританией.

"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы это также делают... Это должно быть согласованное решение. И если оно будет достигнуто, Германия должна присоединиться", - сказал будущий глава правительства.

Дискуссии и споры

Тем временем, как сообщил депутат ХДС Родерих Кизеветтер, вопрос передачи Taurus пока остается предметом споров в будущей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

"Я не вижу здесь согласия, особенно учитывая тот факт, что партии до сих пор не согласовали ключевые вопросы политики безопасности в коалиционном соглашении", - сказал он.

По словам Кизеветтера, отказ правительства Шольца передать ракеты Taurus только подбодрил Москву.

"Промедление с передачей этой дальнобойной системы было серьезной ошибкой, которая ослабила европейскую безопасность и привела к новым жертвам в Украине", - отметил депутат.

Он призвал нового канцлера принять решение о передаче вооружения без ультиматумов или предварительных условий.

"Taurus остается чрезвычайно эффективным средством уничтожения российских командных пунктов и логистики. Это позволяет предотвращать будущие атаки. Важно, чтобы канцлер Мерц принял решение немедленно", - сказал Кизеветтер.

Ракета Taurus

TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности.

Разрабатывалась и производится Taurus Systems GmbH - совместным предприятием MBDA Deutschland (более известной как LFK - Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.

Ракета находится на вооружении Бундесвера с 2005 года и предназначена для высокоточного поражения высокозащищенных и заглубленных целей, в том числе точечных и протяженных объектов. Структура боевой части скомпонована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта, что позволяет Taurus уничтожать укрепленные объекты, например - подземные бетонные бункеры.

Taurus способна поражать цели в глубине территории России. Ее потенциальная передача считается критически важной для возможностей Вооруженных сил Украины. Эксперты неоднократно утверждали, что Taurus можно использовать для повреждения и уничтожения Крымского моста.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отказывался предоставлять Taurus Украине, опасаясь возможной эскалации, которая могла втянуть Берлин в прямое столкновение с Москвой.

Фридрих Мерц регулярно заявляет о готовности передать этот тип ракет для нужд ВСУ.

В то же время, он хочет чтобы такое решение было согласовано с другими странами Европы.

Официальный Киев надеется получить Taurus от Германии после вступления Мерца в должность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News