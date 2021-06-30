Британия и Германия заявили о решительной поддержке нормандского формата

Великобритания и Германия решительно поддержали нормандский формат переговоров для решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Лондон и Берлин также выступили за продолжение обсуждения минских соглашений.
Об этом говорится в совместной декларации, которую подписали главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас.
"Мы решительно поддерживаем нормандский формат и продолжение обсуждения минского процесса с целью достижения мира и стабильности в регионе", - говорится в декларации.
В документе также подчеркивается поддержка суверенитета и территориальная целостность Украины. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость проведения реформ в стране для укрепления государственных институтов.
"Вместе мы поддерживаем сложную повестку дня реформ в Украине", - сказано в декларации.
Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина для материала "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе.