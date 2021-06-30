UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия и Германия заявили о решительной поддержке нормандского формата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания и Германия решительно поддержали нормандский формат переговоров для решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Лондон и Берлин также выступили за продолжение обсуждения минских соглашений.

Об этом говорится в совместной декларации, которую подписали главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас.

"Мы решительно поддерживаем нормандский формат и продолжение обсуждения минского процесса с целью достижения мира и стабильности в регионе", - говорится в декларации.

В документе также подчеркивается поддержка суверенитета и территориальная целостность Украины. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость проведения реформ в стране для укрепления государственных институтов.

"Вместе мы поддерживаем сложную повестку дня реформ в Украине", - сказано в декларации.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина для материала "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВеликобританияГерманияНормандский формат