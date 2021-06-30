Британія і Німеччина заявили про рішучу підтримку нормандського формату

Великобританія і Німеччина рішуче підтримали нормандський формат переговорів для вирішення збройного конфлікту на сході України. Лондон і Берлін також виступили за продовження обговорення Мінських угод.
Про це йдеться у спільній декларації, яку підписали глави МЗС Великої Британії та Німеччини Домінік Рааб і Хайко Маас.
"Ми рішуче підтримуємо нормандський формат і продовження обговорення Мінського процесу з метою досягнення миру і стабільності в регіоні", - йдеться в декларації.
У документі також підкреслюється підтримка суверенітету і територіальна цілісність України. Крім того, в заяві наголошується на необхідності проведення реформ в країні для зміцнення державних інститутів.
"Разом ми підтримуємо складний порядок денний реформ в Україні", - сказано в декларації.
Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу" глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі.