Британия и Германия отменяют авиарейсы в Каир из-за ситуации с танкером

В субботу, 20 июля, авиакомпания British Airways объявила, что рейсы в Каир (Египет) отменяются на семь дней из-за обостренной напряженности после захвата Ираном британского танкера. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Какк пояснили в компании, полеты были отменены "в качестве меры предосторожности" и ради безопасности клиентов и членов экипажа.

"Мы никогда не будем эксплуатировать самолет, если это не будет безопасно", - говорится в официальном заявлении.

Отметим, министерство гражданской авиации Египта заявило, что ведет переговоры с посольством Великобритании в Египте о решении вопроса с British Airways.

К британской авиакомпании присоединилась крупнейшая авиакомпания Германии - Lufthansa. Она заявила, что субботние рейсы в Каир были приостановлены, но позднее комания уточнила, что рейсы возобновятся в воскресенье, 21 июля.

Министерство иностранных дел Великобритании обновило свои рекомендации для граждан, путешествующих в Египет, на своем веб-сайте, в частности, заявив: "Существует повышенный риск терроризма против авиации. Дополнительные меры безопасности предусмотрены для рейсов, вылетающих из Египта в Великобританию".

Напомним, иранский патруль Корпуса стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два нефтяные танкера, которые шли под британским и либерийским флагами. Тогда иранские военные заявили, что танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.