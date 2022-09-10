Британия, Германия и Франция усомнились в желании Ирана подписать ядерную сделку

Великобритания, Франция и Германия выразили серьезные сомнения в приверженности Ирана возобновлению ядерного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно совместному заявлению, европейские страны считают, что позиция Тегерана ставит под угрозу перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий.
По мнению трех стран, последнее требование Ирана вызывает сомнения в том, что он хочет возвращения к согласованию плана действий. Недавно Иран поднял вопрос касательно его международных обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и гарантиях постоянно находиться на связи с МАГАТЭ по этому вопросу.
В МИД Британии, Германии и Франции отмечают, что позиция Ирана противоречит его юридическим обязательствам.
Ранее стало известно, что США вводят санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана из-за преступной кибердеятельности. Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб.
Также мы писали, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, которые производят ударные беспилотники по заказу российской армии.
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