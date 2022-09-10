Британія, Німеччина і Франція засумнівалися в бажанні Ірану підписати ядерну угоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно зі спільною заявою, європейські країни вважають, що позиція Тегерана ставить під загрозу перспективи відновлення Спільного всеосяжного плану дій.

На думку трьох країн, остання вимога Ірану викликає сумніви в тому, що він хоче повернення до узгодження плану дій. Нещодавно Іран підняв питання щодо його міжнародних зобов'язань в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і гарантіях постійно перебувати на зв'язку з МАГАТЕ з цього питання.

У МЗС Британії, Німеччини та Франції зазначають, що позиція Ірану суперечить його юридичним зобов'язанням.