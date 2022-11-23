Великобритания, Франция и Германия следят за планами Ирана по расширению ядерной программы

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, предоставленном британским правительством, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, Управление ядерного надзора ООН заявило, что Иран занимается обогащением урана с планами дальнейшего расширения обогащения на двух заводах.

"Шаг Ирана – это вызов глобальной системе нераспространения. Этот шаг, который несет в себе значительные риски, связанные с распространением, и не имеет убедительного гражданского оправдания", – говорится в заявлении.

Также страны заявили, что продолжат консультации вместе с международными партнерами о том, как лучше справиться с ядерной эскалацией Ирана.