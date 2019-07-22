Британия, Франция и Германия призвали избегать эскалации в Ормузском проливе

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант провел телефонные переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом и французским Жан-Ивом Ле Дрианом о ситуации с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщили МИД Великобритании.

Все министры согласились, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив является "наивысшим приоритетом" для европейских государств, но подчеркнули, что следует избегать любой возможной эскалации конфликта

Ранее Маас, предостерегая от эскалации конфликта в Ормузском проливе, говорил, что "речь идет о том, чтобы предотвратить войну".

Напомним, Центральное командование Соединенных Штатов разрабатывает масштабную морскую операцию на Ближнем Востоке с целью обеспечения свободного мореплавания с учетом недавних событий в регионе Персидского залива.

19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, поскольку он якобы нарушил международные правила.