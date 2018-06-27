Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Британия в этом году выделит Украине 6,6 млн долларов на борьбу с дезинформацией РФ

НовостиПолитика    27.06.2018 - 17:06
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

В течение следующих лет Британия выделит Украине 35 млн фунтов помощи

Британия в этом году выделит Украине 6,6 млн долларов (5 млн фунтов) на борьбу с росийской дезинформацией. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

Так, Британия в этом году в качестве помощи Украине выделит 5 млн фунтов стерлингов на противостояние российской дезинформации.

Кроме того, Британия намерена выделить Украине 13,4 млн фунтов стерлингов (17,7 млн долларов) на проекты по безопасности, направленные на укрепление военной реформы Украины; 11 млн фунтов стерлингов (14,5 млн долларов) - на поддержку реформ в Украине, в частности экономические и политические реформы, а также 6 млн фунтов стерлингов (7,9 млн долларов) - в виде гуманитарной помощи.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Великобритания в течение следующих лет выделит Украине 35 млн фунтов (46,3 млн долларов) помощи. 

Джонсон: ВАКС должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции Глава МИД Великобритании заявил о значительном прогрессе Украины в реформах
Теги публикации: Великобритания, финпомощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь