Британия в этом году выделит Украине 6,6 млн долларов на борьбу с дезинформацией РФ

В течение следующих лет Британия выделит Украине 35 млн фунтов помощи

Британия в этом году выделит Украине 6,6 млн долларов (5 млн фунтов) на борьбу с росийской дезинформацией. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

Так, Британия в этом году в качестве помощи Украине выделит 5 млн фунтов стерлингов на противостояние российской дезинформации.

Кроме того, Британия намерена выделить Украине 13,4 млн фунтов стерлингов (17,7 млн долларов) на проекты по безопасности, направленные на укрепление военной реформы Украины; 11 млн фунтов стерлингов (14,5 млн долларов) - на поддержку реформ в Украине, в частности экономические и политические реформы, а также 6 млн фунтов стерлингов (7,9 млн долларов) - в виде гуманитарной помощи.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Великобритания в течение следующих лет выделит Украине 35 млн фунтов (46,3 млн долларов) помощи.