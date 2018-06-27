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Британія в цьому році виділить Україні 6,6 млн доларів на боротьбу з дезінформацією РФ

НовиниПолітика    27.06.2018 - 17:06
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Протягом наступних років Британія виділить Україні 35 млн фунтів допомоги

Британія в цьому році виділить Україні 6,6 млн доларів (5 мільйонів фунтів) на боротьбу з російської дезінформацією. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Великобританії.

Так, Британія в цьому році в якості допомоги Україні виділить 5 млн фунтів стерлінгів на протистояння російській дезінформації.

Крім того, Британія має намір виділити Україні 13,4 млн фунтів стерлінгів (17,7 млн доларів) на проекти з безпеки, спрямовані на зміцнення військової реформи України; 11 млн фунтів стерлінгів (14,5 млн доларів) - на підтримку реформ в Україні, зокрема економічні та політичні реформи, а також 6 млн фунтів стерлінгів (7,9 млн доларів) - у вигляді гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявляв, що Великобританія протягом наступних років виділить Україні 35 млн фунтів (46,3 млн доларів) допомоги.

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Теги публікації: Великобритания, финпомощь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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