Британия и ЕС подпишут торговое соглашение 30 декабря

Фото: флаги Британии и ЕС (Getty Images)

Торговое соглашение между Европейским союзом и Великобританией будет подписано лидерами ЕС и Великобритании 30 декабря. Подписание документа состоится в удаленном режиме.

Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter.

"Завтра глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подпишут Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Важный момент", - написала она.

Напомним, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Добавим, что Европарламент намерен ратифицировать торговое соглашение между Британией и ЕС на плановой сессии в марте.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.

"Brexit происходит против воли Шотландии. И нет соглашения, которое когда-либо компенсирует то, что у нас отнимает Brexit. Пришло время наметить наше собственное будущее как независимого европейского государства", - отметила первый министр Шотландии Никола Стерджен.