Британія і ЄС підпишуть торговельну угоду 30 грудня

Фото: прапори Британії та ЄС (Getty Images)

Торговельну угоду між Європейським союзом і Великобританією буде підписана лідерами ЄС та Великобританії 30 грудня. Підписання документа відбудеться у віддаленому режимі.

Про це повідомила офіційний представник Єврокомісії Дана Спинант в Twitter.

"Завтра глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і глава Євроради Шарль Мішель підпишуть Угоду про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великобританією. Важливий момент", - написала вона.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Додамо, що Європарламент має намір ратифікувати торговельна угода між Британією та ЄС на плановій сесії у березні.

Водночас Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

"Brexit відбувається проти волі Шотландії. І немає угоди, яке коли-небудь компенсує те, що у нас забирає Brexit. Настав час намітити наше власне майбутнє як незалежної європейської держави", - зазначила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.