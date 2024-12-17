Британія екстрено виділила 35 млн фунтів стерлінгів на відновлення енергетики в Україні

У відомстві зазначили, що 20 мільйонів фунтів стерлінгів будуть направлені на забезпечення надзвичайних потреб в енергетиці. На підтримку для виконання життєво важливих ремонтів мережі електропередач і забезпечення додаткових потужностей. Кошти будуть виділені і для захисту енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, мова про проект з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії, який зможе забезпечити електроенергією 20 тисяч будинків.

Ще 15 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу найвразливішим верствам населення.

Окрім цього Велика Британія запроваджує нові санкції проти енергетичного сектору Росії.

Допомога від Британії

Нагадаємо, Велика Британія надала значну підтримку в навчанні українських військових, зокрема організовуючи масштабні тренувальні програми. Також Лондон надав Україні протитанкові системи NLAW, далекобійні ракети Storm Shadow і зенітно-ракетні комплекси.

Британія активно підтримує міжнародні санкції проти Росії та надає гуманітарну допомогу українським переселенцям.

Раніше ми писали, що , у липні новий міністр оборони Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси оголосив новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть високоточні ракети Brimstone, боєприпаси та артилерійські гармати.