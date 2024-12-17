Британия экстренно выделила 35 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетики в Украине

В ведомстве отметили, что 20 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на обеспечение чрезвычайных потребностей в энергетике. На поддержку для выполнения жизненно важных ремонтов сети электропередач и обеспечения дополнительных мощностей. Средства будут выделены и для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, речь о проекте по производству дополнительных 20 МВт электроэнергии, который сможет обеспечить электроэнергией 20 тысяч домов.

Еще 15 миллионов пойдут на гуманитарную помощь уязвимым слоям населения.

Кроме этого Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора России.

Помощь от Британии

Напомним, Великобритания оказала значительную поддержку в обучении украинских военных, в частности организуя масштабные тренировочные программы. Также Лондон предоставил Украине противотанковые системы NLAW, дальнобойные ракеты Storm Shadow и зенитно-ракетные комплексы.

Британия активно поддерживает международные санкции против России и оказывает гуманитарную помощь украинским переселенцам.

Ранее мы писали, что, в июле новый министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Одессу объявил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут высокоточные ракеты Brimstone, боеприпасы и артиллерийские орудия.