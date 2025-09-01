UA

Британія на два роки продовжує програму захисту українців

Ілюстративне фото: для українських біженців у Британії продовжили програму захисту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія вирішила ще на 24 місяці продовжити програму захисту українців Ukraine Permission Extension.

Як передає РБК-Україна, про це під час виступу в Палаті громад заявила міністр внутрішніх справ Британії Іветт Купер.

"Ми продовжимо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, подробиці будуть опубліковані пізніше", - розповіла чиновниця.

Вона також уточнила, що допомога сім'ям з України, Сирії та Гонконгу є свідченням того, що Британія продовжує підтримувати людей, які тікають від переслідувань або конфліктів.

Ukraine Permission Extension

Українська програма продовження дозволу на перебування (Ukraine Permission Extension, UPE) - це схема МВС Великої Британії, що дає змогу продовжити законне перебування в країні ще до 18 місяців тим громадянам України (та їхнім сім'ям), у кого вже є статус за однією з "українських" візових програм (Homes for Ukraine/Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) або "дозвіл на перебування поза імміграційними правилами".

Подача безоплатна і дає ті самі права, що й вихідні статуси: роботу, оренду житла, доступ до допомоги та освіти. Заяву подають онлайн за 28 днів до закінчення поточного дозволу; за підсумками статус оновлюють в eVisa, а біометрію можуть запитувати додатково. Схема відкрита для заяв із 4 лютого 2025 року.

До слова, на початку серпня стало відомо, що Британія почала відмовляти українцям у наданні притулку, оскільки західні області України залишаються безпечними для життя.

