Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Видання нагадує, що нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до США та Британії із закликом подолати свій "страх" та виявити "рішучість" у цьому питанні.

Більше того, днями стало відомо, що п'ять британських ексміністрів оборони і колишніх глав урядів Великобританії закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні завдавати ударів углиб РФ ракетами Storm Shadow. Вони обґрунтували це тим, що будь-яка затримка лише підбадьорить російського диктатора Володимира Путіна.

Проте, як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

При цьому британська влада вважає, що швидше за все, Америка таки дасть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас, в адміністрації президента США Джо Байдена досі існують розбіжності.