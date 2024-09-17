Британия не разрешит Украине наносить удары по РФ без согласия США, - Times

Издание напоминает, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и Британии с призывом преодолеть свой "страх" и проявить "решимость" в этом вопросе.

Более того, на днях стало известно, что пять британских экс-министров обороны и бывших глав правительств Великобритании призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине наносить удары вглубь РФ ракетами Storm Shadow. Они обосновали это тем, любая задержка лишь подбодрит российского диктатора Владимира Путина.

Однако, как пишет The Times, Британия не будет действовать сама, поскольку американские системы наведения считаются решающими, чтобы ракеты попадали в цель (речь идет крылатых ракет большой дальности Storm Shadow).

При этом британские власти считают, что скорее всего, Америка таки даст "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В то же время, в администрации президента США Джо Байдена до сих пор существуют разногласия.