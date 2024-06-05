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Британія дозволила Україні бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Середа 05 червня 2024 20:55
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Британія дозволила Україні бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лондон вирішив дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії британською зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

У відомстві зазначили, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову.

Основну увагу лідери приділили підготовці до саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена ​​на саміті на найвищому рівні", - зазначив Зеленський.

Президент України та прем'єр Британії торкнулися питань посилення української протиповітряної оборони та далекобійних можливостей.

"Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ", - сказано в повідомленні ОП.

За словами глави держави, таке рішення Лондона завадить спробам РФ розширити війну та врятує життя людей.

Також однією із тем обговорень стали можливості для спільних тренувальних місій між Україною та Британією.

Що передувало

Нагадаємо, на початку травня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може використовувати британську зброю, щоб бити по цілях на території Росії.

Але нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів про те, що дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow, наданих ЗСУ, "не є стовідсотковим".

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