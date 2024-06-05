Британія дозволила Україні бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Також однією із тем обговорень стали можливості для спільних тренувальних місій між Україною та Британією.

За словами глави держави, таке рішення Лондона завадить спробам РФ розширити війну та врятує життя людей.

"Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ", - сказано в повідомленні ОП.

"Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена ​​на саміті на найвищому рівні", - зазначив Зеленський.

Основну увагу лідери приділили підготовці до саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

У відомстві зазначили, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову.

Що передувало

Нагадаємо, на початку травня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може використовувати британську зброю, щоб бити по цілях на території Росії.

Але нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів про те, що дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow, наданих ЗСУ, "не є стовідсотковим".

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