Британия разрешила Украине бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский
Лондон решил разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории России британским оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак провели телефонный разговор.
Основное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.
"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на саммите на самом высоком уровне", - отметил Зеленский.
Президент Украины и премьер Британии коснулись вопросов усиления украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.
"Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ", - сказано в сообщении ОП.
По словам главы государства, такое решение Лондона помешает попыткам РФ расширить войну и спасет жизнь людей.
Также одной из тем обсуждений стали возможности для совместных тренировочных миссий между Украиной и Британией.
Что предшествовало
Напомним, в начале мая министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие, чтобы бить по целям на территории России.
Но недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что разрешение на использование британских ракет Storm Shadow, предоставленных ВСУ, "не является стопроцентным".
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