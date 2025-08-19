Британія допоможе Україні провести перші вибори після війни, - The Independent

Зазначається, що угода передбачає обмін передовим досвідом у сфері кібербезпеки та навчання виборців, спрямованою на допомогу українській владі в плануванні майбутніх післявоєнних виборів.

"Ми можемо багато чого навчитися один в одного, і поглиблення зв’язків між нами допоможе нам обмінюватися досвідом та знаннями в найближчі роки. Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх повоєнних виборів", - сказав головний виконавчий директор виборчої комісії Тританії Віджай Рангараджан.

За даними британського наглядового органу, українська делегація взяла участь у кількох зустрічах під час перебування у Лондоні, присвячених дезінформації, іноземному втручанню, фізичній безпеці та кібербезпеці, а також обговоренню регулювання політичного фінансування.

"Я б назвав підписання меморандуму між нашими інституціями знаковою подією, яка сприятиме нашій співпраці та, через обмін досвідом та впровадження передового досвіду, допоможе зміцнити демократичні цінності в Україні", - сказав голова української виборчої комісії Олег Діденко.

Він зазначив, що готуючись до складних післявоєнних виборів, налагодження співпраці та ознайомлення з такими важливими процесами, як голосування за кордоном і боротьба з дезінформацією, дозволить Україні ефективно та результативно підготуватися до найскладніших в її історії виборів.