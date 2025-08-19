Британія допоможе Україні провести перші вибори після війни, - The Independent

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Зазначається, що угода передбачає обмін передовим досвідом у сфері кібербезпеки та навчання виборців, спрямованою на допомогу українській владі в плануванні майбутніх післявоєнних виборів.
"Ми можемо багато чого навчитися один в одного, і поглиблення зв’язків між нами допоможе нам обмінюватися досвідом та знаннями в найближчі роки. Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх повоєнних виборів", - сказав головний виконавчий директор виборчої комісії Тританії Віджай Рангараджан.
За даними британського наглядового органу, українська делегація взяла участь у кількох зустрічах під час перебування у Лондоні, присвячених дезінформації, іноземному втручанню, фізичній безпеці та кібербезпеці, а також обговоренню регулювання політичного фінансування.
"Я б назвав підписання меморандуму між нашими інституціями знаковою подією, яка сприятиме нашій співпраці та, через обмін досвідом та впровадження передового досвіду, допоможе зміцнити демократичні цінності в Україні", - сказав голова української виборчої комісії Олег Діденко.
Він зазначив, що готуючись до складних післявоєнних виборів, налагодження співпраці та ознайомлення з такими важливими процесами, як голосування за кордоном і боротьба з дезінформацією, дозволить Україні ефективно та результативно підготуватися до найскладніших в її історії виборів.
Нагадаємо, за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. За даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.
Спікер ВРУ Руслан Стефанчук зазначав, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, це будуть унікальні вибори.
Стефанчук додав, що після завершення воєнного стану планується ухвалення спеціального закону, який дозволить провести вибори та повернутися до звичайної процедури, визначеної Конституцією.
Президент Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що Україна готова до проведення виборів. Проте для цього потрібно забезпечити умови, насамперед йдеться про безпеку.