Британия дополнительно выделит 1,3 млрд долларов на поддержку Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава государства отметил, что на поддержку Украины Лондон дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля и безопасность", - написал Зеленский.
Глава государства добавил, что решение о дополнительной финансовой помощи было принято по итогам переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году. В результате общая британская поддержка увеличится до 3,5 млрд фунтов (около 4,5 млрд долларов).
Напомним, вчера, 7 декабря, комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.