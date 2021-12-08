UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия дополнительно выделит 1,3 млрд долларов на поддержку Украины, - Зеленский

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава государства отметил, что на поддержку Украины Лондон дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля и безопасность", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что решение о дополнительной финансовой помощи было принято по итогам переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году. В результате общая британская поддержка увеличится до 3,5 млрд фунтов (около 4,5 млрд долларов).

Напомним, вчера, 7 декабря, комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВеликобританияБорис Джонсон