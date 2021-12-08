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Британія додатково виділить 1,3 млрд. доларів на підтримку України, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підсумки переговорів з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Глава держави зазначив, що на підтримку України Лондон додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Відмінні новини з Лондона: Великобританія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, Торгівля і безпека", - написав Зеленський.

Глава держави додав, що рішення про додаткову фінансову допомогу було прийнято за підсумками переговорів з Борисом Джонсоном минулого року. В результаті загальна Британська підтримка збільшиться до 3,5 млрд фунтів (близько 4,5 млрд доларів).

Нагадаємо, вчора, 7 грудня, Комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік, який включає 300 млн доларів військової допомоги Україні.

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Володимир ЗеленськийВеликобританіяБорис Джонсон