Британія десантувала другу гуманітарну допомогу Газі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса.

За словами Гранта Шаппса, Велика Британія продовжуватиме використовувати будь-яку можливість для доставки допомоги повітрям, морем і сушею.

Також він подякував усім, хто причетний до того, що "гуманітарна допомога потрапила до людей, які її найбільше потребують". На цьому тижні було скинуто понад 20 тонн допомоги.

"Королівські ВПС сьогодні успішно завершив свою другу повітряну передачу необхідної допомоги в Газу", - повідомив Шаппс.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило масштабний напад на Ізраїль. Після Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, яка триває досі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, підкресливши, що головною метою операції є повне ліквідація ХАМАСу та звільнення заручників.

У понеділок, 12 березня, представник ХАМАСу повідомив про те, що група розглядає модифіковану версію пропозиції США щодо припинення вогню в Секторі Газа. Проте наступного дня Сили оборони Ізраїлю завдали удару по центральному складу продовольства у східній частині Рафаху.

Також 18 березня Кабінет безпеки Ізраїлю затвердив відправлення ізраїльської делегації до Дохи (Катар) для проведення переговорів щодо тимчасового перемир'я в Секторі Газа та звільнення заручників.

Вже 22 березня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де провів зустріч із прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та його військовим керівництвом.

Також стало відомо, що Ізраїль може звільнити понад 700 палестинських ув'язнених. За даними Axios, серед засуджених терористів, яких Ізраїль погодився звільнити, є сотні тих, хто відбуває довічне ув'язнення за вбивство ізраїльтян під час терактів.

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