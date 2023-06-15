Британія, США, Данія та Нідерланди оголосили про пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать постачання самих систем для захисту від російських атак.

Данія у співпраці з Норвегією передасть Україні нову партію артилерійських боєприпасів. До України надійде 9 тисяч снарядів.

Крім того, Міноборони Данії заявило, що буде навчати українських пілотів на винищувачах F-16. За інформацією ЗМІ, навчання може розпочатися у серпні.

До того ж днями уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

У Британії уточнили, що озброєння вартістю в понад 115 млн доларів закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

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