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Британія, США, Данія та Нідерланди оголосили про пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Фото: Україна отримає додаткові системи ППО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія, Данія, Нідерланди та США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого до нього ввійдуть системи ППО і сотні ракет до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського уряду.

Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать постачання самих систем для захисту від російських атак.

Данія у співпраці з Норвегією передасть Україні нову партію артилерійських боєприпасів. До України надійде 9 тисяч снарядів.

Крім того, Міноборони Данії заявило, що буде навчати українських пілотів на винищувачах F-16. За інформацією ЗМІ, навчання може розпочатися у серпні.

До того ж днями уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

У Британії уточнили, що озброєння вартістю в понад 115 млн доларів закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

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