Британия, США, Дания и Нидерланды объявили о пакете помощи Украине: что в него войдет

Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов объявили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат поставки самих систем для защиты от российских атак.

Инициатива предусматривает поставку сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.

"Поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель", говорится в заявлении правительства Британии.

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