Британия, США, Дания и Нидерланды объявили о пакете помощи Украине: что в него войдет

Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Среди прочего в него войдут системы ПВО и сотни ракет к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства.
Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов объявили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат поставки самих систем для защиты от российских атак.
Инициатива предусматривает поставку сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы.
"Поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель", говорится в заявлении правительства Британии.