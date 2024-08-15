Британія дала роз'яснення щодо застосування Україною своєї зброї на території РФ

Представник заявив, що Україна має "явне право на самооборону від незаконних атак Росії" та "це не виключає можливості проведення операцій на території Росії".

"У процесі передачі в дар ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання має використовуватись відповідно до міжнародного права", - заявив представник.

Ця політика означає, що британські танки, протитанкові ракети та інша військова техніка, передана Україні, можуть використовуватися на території Росії як частина оборони України від російського вторгнення.

При цьому обмеження на використання ракет Storm Shadow, що поставляються Великобританією, які можуть використовуватися тільки в межах міжнародно визнаних кордонів України, залишаються в силі.

Україна заявила, що з 6 серпня вона захопила понад 1000 квадратних кілометрів російської території, використовуючи дрони, важку артилерію та танки.