Британия дала разъяснение по применению Украиной своего оружия на территории РФ

Британское оружие может быть использовано украинскими войсками в операциях на территории России. Однако ограничения на использование ракет Storm Shadow сохраняются.
Об этом заявил представитель Министерства обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель заявил, что Украина имеет "явное право на самооборону от незаконных атак России" и "это не исключает возможности проведения операций на территории России".
"В процессе передачи в дар мы четко даем понять, что оборудование должно использоваться в соответствии с международным правом", - заявил представитель.
Эта политика означает, что британские танки, противотанковые ракеты и другая военная техника, переданная Украине, могут использоваться на территории России в качестве части обороны Украины от российского вторжения.
При этом ограничения на использование поставляемых Великобританией ракет Storm Shadow, которые могут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины, остаются в силе.
Украина заявила, что с 6 августа она захватила более 1000 квадратных километров российской территории, используя дроны, тяжелую артиллерию и танки.
Британский источник сообщил, что украинские войска использовали британские танки Challenger 2 на территории России. В Минобороны Британии отказались комментировать использование британских танков на территории России.
В мае тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для поражения целей на территории России, однако правительство ранее не комментировало использование Украиной подаренного оружия сухопутными войсками на территории России.