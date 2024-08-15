Британия дала разъяснение по применению Украиной своего оружия на территории РФ

Представитель заявил, что Украина имеет "явное право на самооборону от незаконных атак России" и "это не исключает возможности проведения операций на территории России".

"В процессе передачи в дар мы четко даем понять, что оборудование должно использоваться в соответствии с международным правом", - заявил представитель.

Эта политика означает, что британские танки, противотанковые ракеты и другая военная техника, переданная Украине, могут использоваться на территории России в качестве части обороны Украины от российского вторжения.

При этом ограничения на использование поставляемых Великобританией ракет Storm Shadow, которые могут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины, остаются в силе.

Украина заявила, что с 6 августа она захватила более 1000 квадратных километров российской территории, используя дроны, тяжелую артиллерию и танки.