Британия дала 30 дней на сворачивание операций с банком Потанина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское Управление по реализации финансовых санкций (OFSI).

Сообщается, что OFSI выдало генеральную лицензию для "Росбанка" в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег, который применяется в отношении стран с санкционным режимом.

В соответствии с лицензией допускается 30-дневный период для операций с участием "Росбанка" или любой организации, которая контролируется этим банком.