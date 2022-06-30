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Британія дала 30 днів на згортання операцій з банком Потаніна

Фото: російський олігарх Володимир Потанін (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

Великобританія дала 30 днів на згортання операцій з "Росбанком" російського олігарха Володимира Потаніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське Управління з реалізації фінансових санкцій (OFSI).

Повідомляється, що OFSI видало генеральну ліцензію для "Росбанка" відповідно до закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей, який застосовується щодо країн з санкційним режимом.

Відповідно до ліцензії допускається 30-денний період для операцій за участю "Росбанка" або будь-якої організації, яка контролюється цим банком.

Зазначимо, "Росбанк" належить російському олігарху Володимиру Потаніну, проти якого 29 червня 2022 року були введені британські санкції. Він вважається другою найбагатшою людиною в Росії.

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ВеликобританіяСанкції проти Росії