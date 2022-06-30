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Британия дала 30 дней на сворачивание операций с банком Потанина

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Лондон, Четверг 30 июня 2022 20:58
Британия дала 30 дней на сворачивание операций с банком Потанина Фото: российский олигарх Владимир Потанин (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Великобритания дала 30 дней на сворачивание операций с "Росбанком" российского олигарха Владимира Потанина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское Управление по реализации финансовых санкций (OFSI).

Сообщается, что OFSI выдало генеральную лицензию для "Росбанка" в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег, который применяется в отношении стран с санкционным режимом.

В соответствии с лицензией допускается 30-дневный период для операций с участием "Росбанка" или любой организации, которая контролируется этим банком.

Отметим, "Росбанк" принадлежит российскому олигарху Владимиру Потанину, против которого 29 июня 2022 года были введены британские санкции. Он считается вторым самым богатым человеком в России.

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