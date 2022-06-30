Британія дала 30 днів на згортання операцій з банком Потаніна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське Управління з реалізації фінансових санкцій (OFSI).

Повідомляється, що OFSI видало генеральну ліцензію для "Росбанка" відповідно до закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей, який застосовується щодо країн з санкційним режимом.

Відповідно до ліцензії допускається 30-денний період для операцій за участю "Росбанка" або будь-якої організації, яка контролюється цим банком.