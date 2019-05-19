Британия и Чехия назвали представителей на инаугурации Зеленского

Британия сообщила, кто будет представлять страну на церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства Украины в Британии в Twitter.

Как сообщили в ведомстве, от Британии на церемонию инаугурации Зеленского, которая состоится в понедельник, 20 мая, прибудет министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад.

"Мы благодарны за решение правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - говорится в заявлении.

Кроме того, посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис сообщил, что на инаугурацию Зеленского 20 мая прибудет глава чешского Сената Ярослав Кубера.

"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять председатель Сената Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал Перебийнис в Twitter.

Напомним, ранее Белый дом опубликовал фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также на церемонии инаугурации будет присутствовать Курт Волкер.