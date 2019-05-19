ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия и Чехия назвали представителей на инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    19.05.2019 - 14:18
Британия и Чехия назвали представителей на инаугурации Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Великобританию будет представлять министр по делам Содружества и ООН, Чехию - председатель Сената

Британия сообщила, кто будет представлять страну на церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства Украины в Британии в Twitter.

Как сообщили в ведомстве, от Британии на церемонию инаугурации Зеленского, которая состоится в понедельник, 20 мая, прибудет министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад.

"Мы благодарны за решение правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года", - говорится в заявлении.

Британия и Чехия назвали представителей на инаугурации Зеленского

Кроме того, посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис сообщил, что на инаугурацию Зеленского 20 мая прибудет глава чешского Сената Ярослав Кубера.

"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять председатель Сената Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал Перебийнис в Twitter.

Британия и Чехия назвали представителей на инаугурации Зеленского

Напомним, ранее Белый дом опубликовал фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также на церемонии инаугурации будет присутствовать Курт Волкер.

Правоохранители переходят на усиленный режим в связи с инаугурацией Зеленского В МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийВеликобританияЧехияинаугурация
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь