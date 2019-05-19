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Британія та Чехія назвали представників на інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    19.05.2019 - 14:18
Британія та Чехія назвали представників на інавгурації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Британію представлятиме міністр у справах Співдружності та ООН, Чехію - голова Сенату

Британія повідомила, хто представлятиме країну на церемонії інавгурації обраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства України в Британії у Twitter.

Як повідомили у відомстві, від Британії на церемонію інавгурації Зеленського, яка відбудеться у понеділок, 20 травня, прибуде міністр у справах Співдружності та ООН Тарік Ахмад.

"Ми вдячні за рішення уряду Великої Британії відправити старшого міністра Таріка Ахмада до України на інавгурацію президента Володимира Зеленського 20 травня 2019 року", - йдеться в заяві.

Британія та Чехія назвали представників на інавгурації Зеленського

Крім того, посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що на інавгурацію Зеленського 20 травня прибуде глава чеського Сенату Ярослав Кубера.

"Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації президента України представлятиме голова Сенату Ярослав Кубера. За протокольною ієрархією - це друга посадова особа в державі", - написав Перебийніс у Twitter.

Британія та Чехія назвали представників на інавгурації Зеленського

Нагадаємо, раніше Білий дім опублікував прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Очолить делегатів міністр енергетики США Рік Перрі. Також на церемонії інавгурації буде присутній Курт Волкер.

Правоохоронці переходять на посилений режим у зв’язку з інавгурацією Зеленського У МЗС повідомили, скільки іноземних представників будуть на інавгурації Зеленського
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