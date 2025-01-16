Британія буде відігравати "повну роль" у будь-яких мирних переговорах щодо України, - Стармер

Лондон буде відігравати "повну роль" у підтримці миру в Україні. Зокрема, мова йде і про розгортання британських військ.
Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, він не хоче "забігати наперед", але Лондон відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах, зокрема шляхом розгортання британських військ для підтримки миру, бо війна в Україні впливає і на його країну, включаючи кризу вартості життя.
"Йдеться про те, який вплив відчуває Сполучене Королівство та наші цінності, наша свобода, наша демократія", - констатував Стармер.
Тому що, на його думку, якщо Росії вдасться здійснити цю агресію, "це впливатиме на всіх нас дуже-дуже довго".
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув з офіційним візитом до України 16 січня. Зокрема, Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Пізніше голова Офісу президента андрій Єрмак анонсував, що така угода була підписана вперше, і ймовірно, ця практика буде поширена на інші країни.
Додамо, що 16 січня у Києві пролунали вибухи 16 січня. У столиці та частині областей України була оголошена повітряна тривога як раз під час візиту Стармера.
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