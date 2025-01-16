Британия будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах по Украине, - Стармер

Лондон будет играть "полную роль" в поддержании мира в Украине. В частности, речь идет и о развертывании британских войск.
Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, он не хочет "забегать вперед", но Лондон будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах, в частности путем развертывания британских войск для поддержания мира, потому что война в Украине влияет и на его страну, включая кризис стоимости жизни.
"Речь идет о том, какое влияние испытывает Соединенное Королевство и наши ценности, наша свобода, наша демократия", - констатировал Стармер.
Потому что, по его мнению, если России удастся осуществить эту агрессию, "это будет влиять на всех нас очень-очень долго".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с официальным визитом в Украину 16 января. В частности, Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал, что такое соглашение было подписано впервые, и вероятно, эта практика будет распространена на другие страны.
Добавим, что 16 января в Киеве прогремели взрывы 16 января. В столице и части областей Украины была объявлена воздушная тревога как раз во время визита Стармера.
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