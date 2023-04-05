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Британия будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за допуска россиян и белорусов

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Великобритания, Среда 05 апреля 2023 23:15
Британия будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за допуска россиян и белорусов Фото: Британия будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за допуска россиян и белорусов (gbboxing.org.uk)
Автор: Татьяна Степанова

Сборная Великобритании по боксу не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по боксу среди мужчин, который будет проходить в Ташкенте (Узбекистан) с 30 апреля по 14 мая 2023 года из-за допуска спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Великобритании (GB Boxing).

В Британии отметили, что выступление россиян и белорусов под своими национальными флагами противоречит условиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

"Решение отражает продолжающуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение IBA позволить командам боксеров из России и Беларуси соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции МОК по участию спортсменов из этих стран", - говорится в сообщении федерации.

GB Boxing открыто осуждает вторжение РФ в Украину и выражает солидарность с украинским народом и спортсменами.

Британские боксеры сразятся на Европейских играх в июне 2023 года на Европейских играх в Польше.

Напомним, ранее Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг. Совет директоров ассоциации отменил предварительное решение о недопущении представителей стран-агрессоров к соревнованиям.

В связи с этим женская и мужская боксерские национальные команды Украины не поедут на чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов.

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