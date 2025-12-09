Британія близька до того, щоб поступитися домінуванням в Атлантиці Росії, - глава ВМС

Велика Британія близька до того, щоб уперше з часу закінчення Другої світової війни втратити Атлантику на користь Росії.
Про це заявив командувач британськими ВМС, перший лорд Гуїн Дженкінс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Як пише видання, генерал скористався конференцією в Лондоні, щоб висловити "одне з найсуворіших на сьогоднішній день" попереджень щодо можливості Британії в морі та умовах зростаючої загрози підводних атак.
Він заявив, що Королівському флоту буде важко йти в ногу з часом без швидкої трансформації та підтримки союзників по НАТО.
"Перевага, якою ми користувалися в Атлантиці після закінчення холодної війни, Другої світової війни, перебуває під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", - заявив Дженкінс на Міжнародній конференції з морської могутності.
Командувач ВМС наголосив, що "наші потенційні опоненти" вкладають мільярди, тому потрібно діяти активніше, інакше буде втрачено перевагу.
"Ми не можемо цього допустити", - наголосив він.
Дженкінс також уточнив про вкладення. Він каже, що Росія вклала "мільярди" у свої військово-морські можливості, особливо в Північний флот, "незважаючи на мільйони життів і ціну свого кричущого незаконного вторгнення в Україну".
The Times зазначає, що за останні два роки кількість російських вторгнень у британські води збільшилася на 30%, включно з "видимою присутністю" розвідувальних кораблів, таких як "Янтар", які підозрюються в картографуванні підводних кораблів.
Минулого місяця такий корабель увійшов у британські води і направив лазери на військових льотчиків.
Говорячи про загрозу, що виходить від РФ, Дженкінс сказав, що "Янтар" - це "лише та частина, яку ми бачимо на публіці, але це не те, що турбує мене найбільше".
"Найбільше мене турбує те, що відбувається під хвилями", - додав він.
Дженкінс розповів, що Велика Британія веде війну в "підводному бойовому просторі" за допомогою нових технологій, таких як автономні підводні планери, які можуть виявляти ворожі підводні човни.
Також він додав, що наступного року будуть видані контракти на "Атлантичний бастіон" - серію автономних датчиків, які стежитимуть "нашими очима і вухами".
The Times пише, що Дженкінс очолив військово-морський флот у травні. Протягом багатьох років служба стикалася з проблемами, включно з недоступністю кораблів і підводних човнів для виконання операцій і складнощами з набором достатньої кількості моряків, хоча ситуація поступово поліпшується.
Наразі застарілі чотири підводні човни класу Vanguard, які несуть ядерні ракети Trident, змушені залишатися в морі протягом багатьох місяців через брак доступних човнів, а жоден із п'яти ударних підводних човнів класу "Astute", як передбачається, зараз не перебуває в морі через ремонти та інші проблеми.
Нагадаємо, 8 грудня Sky News написало, що Велика Британія активізує роботу над програмою "Атлантичний бастіон", спрямованою на прискорення підводної оборони на тлі зростання російської активності.
Глава Міноборони Британії Джон Гілі зазначив, що загрози підводній інфраструктурі є реальними і критичними для країн Заходу. За словами представника Міноборони, програма інтегрує кораблі, субмарини, авіацію і дрони в єдину цифрову систему виявлення на основі акустичних технологій і штучного інтелекту.