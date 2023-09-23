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Британія більше року проводила таємні переговори з Росією, - ЗМІ

Фото: Британія більше року проводила таємні переговори з Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх 18 місяців британські чиновники вели дипломатичні переговори з представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі війни на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Таємні зустрічі відбувались у різних місцях, таких як Відень чи Нью-Йорк, в рамках закулісних дипломатичних зусиль. Обговорення торкались проблем безпеки, які впливають на Британію, а також міжнародне товариство, включаючи дефіцит зерна і ядерну безпеку. 

Посилаючись на газету І, зазначається, що Британія не вела жодних активних мирних переговорів, які були б спрямовані на дипломатичне врегулювання війни на території України. Інформацію також підтвердив високопоставлений британський дипломат, який брав участь в деяких з цих зустрічей. 

Нічого про Україну без України

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо, що дуже важливо підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми жодним чином не ділимо частини країни і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", - додав він. 

Представник Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку повідомив газеті І про те, що зустрічі з офіційними особами нібито й справді відбувались, однак лише тоді, коли вони були "абсолютно необхідними". Зокрема він відкинув будь-які твердження про те, що дискусії торкались переговорів про припинення війни на території України. 

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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